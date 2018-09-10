Mazda во Владивостоке открыла новый завод по выпуску двигателей

Новый завод по выпуску двигателей Mazda открылся на территории производственной площадки «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке.

Новое предприятие имеет проектную мощность 50 тысяч двигателей в год, а собирать там начали бензиновые двигатели Mazda SkyActiv-G с четырьмя цилиндрами.

Выпускаемые моторы соответствуют стандарту «Евро-5», имеют мощность 150 лошадиных сил, а заявленный расход топлива составляет шесть литров на сто километров пути.

Стоит отметить, что строительство нового корпуса предприятия стартовало в прошлом году осенью. Сам корпус по выпуску двигателей располагается на территории 12 тыс. 600 кв.м, где разместили цех по производству силовых установок, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.