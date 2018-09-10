Названы цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander‍ для РФ

В рестайлинговой модели Outlander произошло много изменений, в том числе и была перенастроена подвеска, рулевое управление и улучшена шумоизоляция.

Внешне обновленную модель можно узнать по новым колесным дискам, изменой радиаторной решетке и иным ходовым огням.

В салоне рестайлингового Outlander появились новые сиденья с усиленной боковой поддержкой, а для задних пассажиров на ряду с регулируемым диваном теперь доступны дополнительные воздуховоды.

Моторная гамма кроссовера осталась без изменений. Таким образом, модель будет по прежнему предлагаться с 2,0-литровым мотором мощностью 146 л.с. и 2,4-литровым 167-сильным ДВС.

Также остался в ряду и 3,0-литровый 230-сильный мотор, который предлагается исключительно с шестиступенчатым «автоматом». Стоит отметить, что рестайлинговый Outlander вырос в цене на 80 тыс. рублей до 1 639 000 рублей, тогда как самый дорогой вариант модели обойдется по цене 2,4 миллиона рублей.