Первая электрическая модель Porsche Taycan стала доступна для предзаказа

Porsche открыла предзаказ на свой первый электрический автомобиль, который недавно получил название Taycan.

Эта четырехместная модель с полностью электрической силовой установкой поступит в продажу в 2020 году, но уже сейчас на нее можно оформить предварительный заказ. При этом стоимость электрокара пока не называется.

Модель Porsche Taycan будет оснащена установкой, в составе которой расположится два электродвигателя.

Суммарная отдача моторов составит 600 лошадиных сил. Заявленный запас хода составит 500 километров. Электродвигатели будут располагаться на передней и задней оси.

Разгон электрокара до первой сотни будет осуществляться за 3,5 секунды. Как рассказали в компании, от специальной зарядки автомобиль пополнит запас хода до 400 км за 15 минут.

В планах производителя выпуск около 20 тысяч Taycan в год. Его предварительная стоимость составит 90 тысяч евро.