Электрическую фуру Tesla Semi заметили на дорогах США

Почти год назад американская компания официально представила свой электрический грузовик Tesla Semi, на который к тому же уже принимают заказы.

Новинку уже замечали на тестах, которые до будут продолжатся и в следующем году.

На этот раз грузовик сфотографировали на дорогах США, где компания организовала тур грузовику, ведь он был замечен в Иллинойсе, Солт-Лейк-Сити, Колорадо и Арканзасе.

Официальные продажи грузового автомобиля запланированы на 2020 год.

Известно, что заявленный запас хода Tesla Semi составляет 800 км, а разгонятся до первой сотни фура может за пять секунд.