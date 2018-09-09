Почти год назад американская компания официально представила свой электрический грузовик Tesla Semi, на который к тому же уже принимают заказы.
Электрическую фуру Tesla Semi заметили на дорогах США
09.09.2018 19:18
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Новинку уже замечали на тестах, которые до будут продолжатся и в следующем году.
На этот раз грузовик сфотографировали на дорогах США, где компания организовала тур грузовику, ведь он был замечен в Иллинойсе, Солт-Лейк-Сити, Колорадо и Арканзасе.
Официальные продажи грузового автомобиля запланированы на 2020 год.
Известно, что заявленный запас хода Tesla Semi составляет 800 км, а разгонятся до первой сотни фура может за пять секунд.
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