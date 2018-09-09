«Заряженные» кроссоверы BMW X3 M и X4 M анонсированы официально

В компании BMW решили анонсировать кроссоверы X3 M и X4 M, предсерийные прототипы которых показали на Нюрбургринге.

О том что баварский производитель готовит X3 M и X4 M сообщалось неоднократно, но никто не ожидал, что анонс новых моделей пройдет таким образом.

На трассу кроссоверы выехали в камуфляжной пленке, которая не позволяет рассмотреть модели во всех подробностях.

Также в компании не стали раскрывать все подробности про машины, но было сказано что под их капотом будет устанавливаться новый шестицилиндровый мотор мощностью 454 л.с.

Все версии «заряженных» кроссоверов будут предлагается с фирменной системой полного привода — М xDrive.

Как и положено всем BMW М-серии, новые кроссоверы получат спортивную подвеску и новый аэродинамический обвес.