В компании BMW решили анонсировать кроссоверы X3 M и X4 M, предсерийные прототипы которых показали на Нюрбургринге.
«Заряженные» кроссоверы BMW X3 M и X4 M анонсированы официально
09.09.2018 20:30
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О том что баварский производитель готовит X3 M и X4 M сообщалось неоднократно, но никто не ожидал, что анонс новых моделей пройдет таким образом.
На трассу кроссоверы выехали в камуфляжной пленке, которая не позволяет рассмотреть модели во всех подробностях.
Также в компании не стали раскрывать все подробности про машины, но было сказано что под их капотом будет устанавливаться новый шестицилиндровый мотор мощностью 454 л.с.
Все версии «заряженных» кроссоверов будут предлагается с фирменной системой полного привода — М xDrive.
Как и положено всем BMW М-серии, новые кроссоверы получат спортивную подвеску и новый аэродинамический обвес.
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