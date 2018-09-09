В списке оказались, как иномарки, так и отечественные автомобили. В десятке половина автомобилей является бренда Lada.

Седан Hyundai Solaris возглавил ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в РФ в первой половине года. При этом отмечается, что за последние пять лет в целом количество угонов в России сократилось, а в списке самых угоняемых постоянно происходят изменения.

На втором месте по числу угонов оказалась модель Kia Rio, а в тройку лидеров вошла Lada 2107. С небольшим отставанием от отечественной машины на четвертом месте по количеству зарегистрированных угонов расположилась Toyota Camry.

Следующие два места оказались за «Ладами» — Lada 2109 и Lada 2106. Автомобиль Ford Focus расположился на седьмом месте в списке самых угоняемых.

Lada 2114 расположилась на восьмой строчке опередив по числу угонов Kia Sportage и Lada 2110, которые замкнули ТОП-10.