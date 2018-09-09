Эксперты назвали ТОП-5 самых странных автомобилей в мире

Порой полет дизайнерской мысли приводит к очень необычным решениям, которые воплотившись в реальную вещь вызывают смешанные чувства у всех кто ее увидел.

Но когда дизайнеры с автомобильными инженерами объединяют свои усилия это приводит к появлению очень необычных концептов, которые в дальнейшем могут стать серийными или наоборот о них больше никогда не вспомнят.

При этом эксперты решили вспомнить старые прототипы авто, которые смело можно назвать самыми странными в мире.

Среди таковых оказался OSI Silver Fox 1967 года, который внешне больше напоминает катамаран. Такой кузов был сделан для лучшей аэродинамики и в свое время этот автомобиль с литровым мотором мог разгонятся до 250 км/ч.



Также специалисты вспомнили Firebird 1 XP-21. Он отличался от других автомобилей буквально всем, но на самом деле эту машину строили для рекордов скорости и в нем вместо класического ДВС был установлен газотурбинный двигатель.

BMW Lovos Concept это еще один концептуальный странный автомобиль с большим количеством металлических пластин и стоит отметить, что данный прототип является дипломным проектом Анне Форшнер.



В список еще попал вездеход Aghnides Rhino 1954 года, который должен был покорять Аляску и Канаду. Этот пятитонный вездеход с полусферическими колёсами мог передвигаться по любой поверхности и его практически нельзя было перевернуть.

Еще специалисты вспомнили Italcorsca /Tarf II. Этот автомобиль создан в 1951 году и на нем в свое время развивали скорость 290 км/ч, но комфорта в этой машине не было никакого. К тому же она была настолько маленькой, что в нее даже не установили рулевого колеса, вместо которого использовали два рычага.