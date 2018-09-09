Тюнинговая Honda Civic «Skyline» выставлена на продажу в Сети

Honda Civic получил серьезный тюниг, который всем указывает, что перед покупателем Nissan Skyline R34.

Тюнеры решили из старенькой Honda Civic создать Skyline и продать его подороже, но по всей видимости первоначальный ценник в 8 500 долларов оказался слишком высоким для такого автомобиля, что потом продавец начал уступать за свой тюнингованный под спорткар автомобиль.

В основе серьезно переделанного спорткара лежит Honda Civic SI, которому уже 18 лет. Модель получила серьезные изменения как внешне, так и под капотом.

Мотор подвергся тюнингу, позаимствованному от ателье AEM и GReddy. Была установлена система закиси азота от Nitrous Express, кресла от Sparco и спортивный руль.

В интерьер добавили карбон и большой планшет. Технические характеристики Honda Civic «Skyline» решили не называть (по всей видимости, чтобы не спугнуть потенциального покупателя сразу).