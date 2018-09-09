Продажи автомобилей на французском рынке выросли на 40%

Аналитики из «Автостат» опубликовали данные по продажам новых автомобилей на рынке Франции, где как оказалось в августе продажи выросли на 40%.

Объёмы рынка новых автомобилей в стране в прошлом месяце составил 150 391 шт. За период январь-август на французском рынке было продано 1 513 933 автомобилей, что на 8,9% больше.

Лидерство на рынке удерживает компания Renault. Показатели продаж этой марки в августе составили 27 819 проданных авто, что на 53,8% больше.

На втором месте по продажам во Франции располагается компания Peugeot, которая продала 21 026 машин, а это на 16,7% больше.

Третий результат показала Citroen, которая увеличила свои продажи на 42,4% до 13 694 шт. Dacia и Volkswagen замкнули первую пятерку лидеров с результатом 11 377 ед. (+46%) и 9 868 шт. (+34,2%).