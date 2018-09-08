Компания Geely рассказала о своих новинках для российского рынка

В 2018 году китайская марка Geely начнет продажи обновленного седана Emgrand 7 и кроссовера Emgrand X7. Остальные модели, которые были представлены на Московском автосалоне поступят в продажу в 2019 году.

Об этом рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ журналистам «РГ».

Представленные в Москве модели, включая гибридную модель, начнут продавать в 2019 году. Первые автомобили будут поставлять из Китая, а в дальнейшем их начнут собирать на заводе в «Белджи».

Также представителем было сказано, что дилерские центры начнут предлагать рестайлинговый седан Emgrand 7 и кроссовер Emgrand X7.

В 2019 году появится и Atlas с новым 1,8-литровым бензиновым турбомотором. Еще в следующем году начнут предлагать гибридный седан GE, хэтчбек Emgrand Cross и кроссовер Geely SX11, но у последнего название в РФ может быть другое.