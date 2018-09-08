Российский офис чешской марки сообщил о специальных условиях покупки автомобиля в кредит.
Skoda стимулирует продажи своих автомобилей в кредит
08.09.2018 16:17
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Как сообщает пресс-служба компании, модели марки такие как Rapid, Octavia и Yeti можно оформить в кредит со ставкой от 8,9%.
При оформлении кредита условием становится 15-процентный первоначальный взнос. Также можно оформить кредит со ставкой от 8,9% с гарантированным обратным выкупом.
Оформить в кредит автомобили Kodiaq и Superb можно с первоначальным взносом 30% о цены.
Больше информации о предложениях можно узнать у официальных дилеров марки.
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