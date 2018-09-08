Skoda стимулирует продажи своих автомобилей в кредит

Российский офис чешской марки сообщил о специальных условиях покупки автомобиля в кредит.

Как сообщает пресс-служба компании, модели марки такие как Rapid, Octavia и Yeti можно оформить в кредит со ставкой от 8,9%.

При оформлении кредита условием становится 15-процентный первоначальный взнос. Также можно оформить кредит со ставкой от 8,9% с гарантированным обратным выкупом.

Оформить в кредит автомобили Kodiaq и Superb можно с первоначальным взносом 30% о цены.

Больше информации о предложениях можно узнать у официальных дилеров марки.