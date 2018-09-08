Для американского рынка автомобиль Golf будет доработан для нового модельного ряда.

Volkswagen Golf 2019 модельного года получит обновление, в котором затронут не только комплектации, список оборудования, но и моторную гамму.

В следующем году обновленный Volkswagen Golf 2019 будет предлагаться с новым двигателем, который заменит 1,8-литровый 170-сильный агрегат.

Этим мотором станет 1,4-литровый турбодвигатель, мощность которого составит 147 лошадиных сил. Таким образом, Volkswagen Golf 2019 для США «потеряет» 23 л.с. мощности.

Кроме этого, у модели появится шестискоростная механика вместо 5-ступенчатой, а за дополнительную плату будет доступна и восьмискоростная автоматическая КП.