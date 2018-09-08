В Сети появились первые подробности о новом кроссовере Mazda CX-3

В 2020 году выйдет новое поколение кроссовера Mazda CX-3 и уже сейчас стали известные некоторые подробности про эту модель.

Японский кроссовер получит новую платформу и новые моторы, к тому же в модели изменится задняя подвеска.

Интерьер кроссовер также получит серьезные изменения и он должен стать более удобным. Улучшат в новом поколении и шумоизоляцию.

Под капотом Mazda CX-3 будут устанавливать бензиновые моторы SkyActiv-X, в которых воспламенение смеси происходит за счет сжатия. Такая система позволит экономить до 30% топлива.

По слухам 2,0-литровый мотор SkyActiv-X будет выдавать мощность около 190 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Напомним, весной 2018 года Mazda CX-3 получил небольшой рестайлинг.