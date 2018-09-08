Компания Suzuki в августе показала рекордные продажи на рынке РФ

Российский офис Suzuki опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей на рынке за август.

В прошлом месяце дилерам марки удалось реализовать 540 автомобилей Suzuki, что не только превышает прошлогодний результат на 18%, но и является рекордным показателем в августе в России.

С начала года компания на рынке РФ реализовала 3 430 автомобилей, что на 20% больше.

Компактный Vitara является лидером по продажам среди других автомобилей бренда с результатом 399 проданных штук.

На втором месте располагается кроссовер Suzuki SX4, продажи которого составили 116 штук. Также отмечаются и продажи модели Jimny с начала года, которые выросли на 127%.