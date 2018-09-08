Jaguar Land Rover выпустила мультимедийный комплекс для ретрокаров

Британский производитель решил для владельцев классических автомобилей выпустить мультимедийный комплекс Classic Infotainment System. Он предлагается в пяти вариантах и его можно установить в классические машины компании Jaguar Land Rover.

В небольшой панели комплекса смогли разместить сенсорный экран, модуль спутниковой навигации радиомодуль и Bluetooth. Также в комплексе встроен усилитель мощностью 4х45 ватт.

Прошивка Classic Infotainment System содержит карты ЕС на 32 языках, среди которых есть и русский. К комплексу через Bluetooth можно подключить смартфон и синхронизировать телефонную книгу.

Цене за Infotainment System для классических автомобилей составляет 1200 фунтов, а в пересчёте это 107 тыс. рублей.