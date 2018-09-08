Предполагается, что уже в следующем году преемник купе Nissan 370Z будет представлен официально.
Компания Nissan начала работать над преемником купе 370Z
08.09.2018 14:53
25 0
В компании Nissan начали работать над преемником купе 370Z, о чем сообщил представитель компании, не раскрыв никаких подробностей.
При этом можно предположить, что новинка будет представлен в следующем году на автосалоне в Токио.
Дело в том, что в октябре будущего года компания будет отмечать 50-летие первой модели Z, которой стал спорткар 240Z.
Именно в честь этого события и будет представлен преемник купе 370Z.
Nissan в 2019 году представит кроссовер Nissan Juke в новом дизайне
Комментарииcomments powered by HyperComments