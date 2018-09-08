Четвертым флагманом марки Lexus стала яхта класса люкс

Lexus решилась выпустить новый «четвертый флагман», которым как оказалось является не автомобиль, а морское судно под названием LY 650.

Выпуском люксовой яхты будут заниматься специалисты американской фирмы Marquis-Larson Boat Group.

Длина судна около 20 метров, и в нем предусмотрено три каюты с шестью спальными местами. В движение яхта приводится 1000-сильным дизельным мотором Volvo Penta.

Также будет предлагаться двигатель IPS30, мощность которого еще выше – 1350 л.с.

При создании LY 650 дизайнеры вдохновлялись прототипом катера Sport Yacht, который Lexus представила в прошлом году. В этом катере были установлены моторы от купе RC F.