BMW презентовала самую мощную версию кроссовера X2 M35i

Немецкая компания сегодня официально представила новую версию своего кроссовера, которая на европейском рынке появится в следующем году.

BMW официально презентовала самую версию кроссовера X2 M35i, которая отличается спортивной внешностью, наличием светодиодной оптики, спойлера, спортивными сидениями, рулевым колесом M Sport.

Кроме этого, кроссовер получил спортивную тормозную систему, адаптивную подвеску и колесные диски 18 и 17 дюймов.

В движение новинка приводится двухлитровым бензиновым мотором с турбиной. Его мощность составляет 306 лошадиных силы, а в качестве трансмиссии доступна восьмискоростная коробка передач.

Для разгона автомобилю с этим двигателем потребуется 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 241 км/ч.