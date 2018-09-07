Немецкая компания сегодня официально представила новую версию своего кроссовера, которая на европейском рынке появится в следующем году.
BMW презентовала самую мощную версию кроссовера X2 M35i
07.09.2018 22:10
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BMW официально презентовала самую версию кроссовера X2 M35i, которая отличается спортивной внешностью, наличием светодиодной оптики, спойлера, спортивными сидениями, рулевым колесом M Sport.
Кроме этого, кроссовер получил спортивную тормозную систему, адаптивную подвеску и колесные диски 18 и 17 дюймов.
В движение новинка приводится двухлитровым бензиновым мотором с турбиной. Его мощность составляет 306 лошадиных силы, а в качестве трансмиссии доступна восьмискоростная коробка передач.
Для разгона автомобилю с этим двигателем потребуется 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 241 км/ч.
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