Продажи премиум-автомобилей в России в августе выросли на 15%

Россияне в прошлом месяце чаще стали приобретать автомобиль премиальных брендов, о чем свидетельствуют отчетные данные по продажам.

По данным «Автостат», в августе было продано 13 тысяч новых премиальных автомобилей, что на 14,8% оказалось больше. В результате доля моделей данного сегмента на рынке РФ выросла до 9%.

Самыми востребованными автомобилями оказались модели Mercedes-Benz, которые разошлись тиражом в количестве 3 112 единиц, что на 0,7% больше.

На втором месте по популярности в августе оказались модели марки BMW с результатом 3 006 штук, что на 27,5% больше.

Третий результат у Lexus, дилеры которого реализовали 2 268 автомобилей, что на 12,4% больше. Марка Audi в России продала 1 322 автомобиля, что на 1,3% больше.