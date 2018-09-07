Эксперты составили ТОП-10 самых распространенных иномарок в РФ

Российские аналитики провели анализ автопарка РФ и назвали самые популярные в нем иномарки.

Отчет «АВТОСТАТ» затрагивает период до 1 июля 2018 года и в нем указано, что в парке числится 26,5 млн легковых автомобилей импортного происхождения.

Самой популярной моделью является Ford Focus. В России таких автомобилей насчитывается 725,9 тыс. ед.

Не сильно от «Фокуса» отстает и Toyota Corolla, количество которых в стране составляет 704,4 тыс. ед. Замыкает тройку Hyundai Solaris — 704,2 тыс. ед.

Четвертое место досталось соплатформеннику Solaris — KIA Rio. Таких машин числится 701, 8 тыс. ед.

Пятое место в рейтинге принадлежит Renault Logan – 654 тыс. ед. Вторя «пятерка» лидеров выглядит следующим образом: