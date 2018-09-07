Появились новые фото и подробности о Porsche Cayenne Coupe 2019

Также журналисты опубликовали и некоторые подробности про автомобиль. Судя по опубликованным снимкам, у купеобразного кроссовера будет выдвижное заднее антикрыло, а на крыше установили спойлер.

Также отличаться автомобиль будет с иным передним и задним бампером, оптикой, а профиль машины будет похож на Panamera второго поколения.

Предполагается, что моторная гамма будет представлена 2,6-литровым агрегатом с шестью цилиндрами, который выдаст 440 лошадиных сил мощности.

Еще в линейке двигателей будет 4,0-литровый двигатель мощностью 550 лошадиных сил, а также гибридная установка, которая будет в самом мощном варианте автомобиля.

В интерьере кардинальных изменений не ожидается. Официальная презентация нового Porsche Cayenne Coupe 2019 состоится в следующем году, а в продажу он поступит до конца 2019 года.