BMW представит серийную версию нового кроссовера BMW X7 в октябре‍

Новый большой кроссовер BMW X7 уже неоднократно замечали фотошпионы, а также ранее в Сети появились и патентные изображения серийной версии новинки.

Уже в следующем месяце на автосалоне в Париже компания официально представит новинку, о чем сообщили представители компании.

Дизайн автомобиля будет повторять концепт Concept X7 iPerformance, показанный осенью прошлого года. Кроссовер получил семиместный салон, а создается он на платформе CLAR, которая уже используется в 7-Series нового поколения.

Линейка двигателей нового BMW X7 будет представлена дизельными и бензиновыми моторами, а также будет гибридная установка.

Серийное производство кроссовера будет налажено на предприятии компании BMW в Южной Каролине.