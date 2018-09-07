В Сети появились фотографии обновленного пикапа Mitsubishi L200

На тестах был замечен рестайлинговый пикап Mitsubishi L200, который будет представлен до конца 2018 года.

Фотошпионы заметили обновленный вариант Mitsubishi L200 на дорогах Испании. Грузовик полностью покрыт камуфляжной пленкой, но даже через нее отчетливо видно, что «передок» пикапа выполнен в новом фирменном стиле Dynamic Shield. Это решение Mitsubishi уже применила на Eclipse Cross и Xpander.

Пока модель заметили только во время движения, а снимков салона еще никто не предоставлял, но специалисты уверены, что интерьер пикапа тоже изменится.

Скорее всего моторная гамма Mitsubishi L200 2019 модельного года не изменится, а значит пикап будет предлагаться с дизельным 2,4-литровым ДВС с 154- или 181-сильной отдачей.

Также предложат 2,5 литровый дизель мощностью от 110 до 178 л.с. и бензиновый 2,4-литровый мотор с 128-сильной отдачей.

В 2019 году стоит ожидать еще рестайлинг моделей Fiat Fullback и Ram 1200, которые созданы на одной базе с Mitsubishi L200. В 2022 году японский пикап сменит поколение и у него будет общая платформа с Nissan NP300 Navara.