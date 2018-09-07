Британская компания представила свой кроссовер Lister LFP, который представители позиционируют, как самый быстрый в мире кроссовер.
Lister создала самый быстрый в мире кроссовер Lister LFP
07.09.2018 08:57
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Максимальная скорость созданного на базе Jaguar F-Pace кроссовера составляет 322 км/ч, тогда как у Lamborghini Urus этот показатель составляет 305 км/ч.
Под капотом новинки расположился пятилитровый двигатель с 8 цилиндрами, мощность которого составляет 679 лошадиных сил.
О динамических характеристиках модели производитель умолчал. Официальный показ кроссовера Lister LFP состоится в следующем месяце на автосалоне в Париже.
Предварительная цена составит 140 тысяч фунтов стерлингов или 12,3 миллиона рублей. При этом всего Lister намерена выпустить не более 250 экземпляров кроссовера.
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