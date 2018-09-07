Lister создала самый быстрый в мире кроссовер Lister LFP

Британская компания представила свой кроссовер Lister LFP, который представители позиционируют, как самый быстрый в мире кроссовер.

Максимальная скорость созданного на базе Jaguar F-Pace кроссовера составляет 322 км/ч, тогда как у Lamborghini Urus этот показатель составляет 305 км/ч.

Под капотом новинки расположился пятилитровый двигатель с 8 цилиндрами, мощность которого составляет 679 лошадиных сил.

О динамических характеристиках модели производитель умолчал. Официальный показ кроссовера Lister LFP состоится в следующем месяце на автосалоне в Париже.

Предварительная цена составит 140 тысяч фунтов стерлингов или 12,3 миллиона рублей. При этом всего Lister намерена выпустить не более 250 экземпляров кроссовера.