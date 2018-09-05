Трезвый водитель — услуга от которой не стоит отказываться

Услуга “трезвый водитель”, сравнительно недавно появившаяся на рынке, стала пользоваться у владельцев легкового транспорта огромной популярностью. Этот сервис незаменим для тех людей, которые хотят добраться до дома на собственном авто после вечеринки или застолья, не вызывая такси. Заказав услугу “трезвый водитель”, автовладелец доверяет управление своей машиной другому водителю, который обязуется доставить его до пункта назначения без каких-либо проблем.

Преимущества использования услуги “трезвый водитель”

У подобного сервиса есть ряд неоспоримых преимуществ, а именно:

Возможность использования услуги в любое время. Абсолютная безопасность. Водитель, который оказывает услугу, отвечает за сохранность всех вещей, находящихся в салоне авто, а также за жизнь пассажира. Относительно доступная стоимость. Во многих городах нашей страны стоимость услуги трезвый водитель не превышает 500-600 рублей.

Кроме того, автовладелец, находящийся в алкогольном опьянении, избавляется от необходимости искать парковку. Ему не нужно будет оставлять машину в незнакомом месте на всю ночь и забирать ее оттуда на следующий день. Кроме того, он может сэкономить деньги на услугах такси, поскольку многие фирмы поднимают цены на вызов машины в ночное время.

Единственным минусом использования такого сервиса является то, что автовладельцу приходится доверять управление своим транспортом незнакомому человеку. Однако существуют способы снижения риска какого-либо мошенничества со стороны водителя. Чтобы не опасаться за сохранность своего имущества, нужно заказывать услугу “трезвый водитель” не у частных лиц, а в специализированных фирмах. В этом случае автовладелец доберется до дома быстро, безопасно и с максимальным комфортом.

Документы, необходимые для заказа услуги “трезвый водитель”

Чтобы воспользоваться подобной услугой, автовладелец должен предъявить ее исполнителю свое водительское удостоверение, полис ОСАГО, а также свидетельство о регистрации. Необходимо заранее выяснить, сколько будет стоить использование сервиса и как он функционирует.

Таким образом, у сервиса “трезвый водитель” практически нет недостатков. Пользоваться такой услугой просто и безопасно. Она просто незаменима в тех ситуациях, когда владельцу машины нужно срочно добраться до дома после вечернего или ночного мероприятия.