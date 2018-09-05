Компания Volvo представила автомобиль «360c» без руля и педалей‍

Volvo рассекретила свой самый необычный концепт 2018 года. Модель под названием 360c призвана продемонстрировать автомобиль будущего и то как в нем будет оформлено внутреннее пространство.

Концепт лишен руля и педалей, а пассажиры в нем могут организовать мобильный офис или место для сна. Полностью автономный электрический концепт получил футуристический дизайн и многофункциональный салон.

Инженеры компании в салоне расположили несколько интерактивных экранов, на которых может отображаться не только мультимедийный контент, но также и важная информация.

Во время движения беспилотный автомобиль будет все время «общаться» с другими участниками движения, причем это будет происходить не только через интернет, но также и визуально.

Все данные о силовой установке Volvo 360c не стали раскрывать, но было отмечено, что автомобиль получил электродвигатель и аккумулятор, который обеспечит запас хода 300 км.