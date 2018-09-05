Российские СМИ, ссылаясь на представителей нескольких дилерских центров, сообщают, что уже с пятого сентября внедорожник Lada 4×4 получит новые ценники.

По информации «Ведомостей», «АвтоВАЗ» поднимет цены на свой внедорожник в среднем на 2,3%.

В частности, говорится, что автомобиль в трехдверном исполнении подорожает на 0,8-1,8% и в результате стоимость будет варьироваться от 503 900 до 559 900 рублей.

Пятидверный вариант прибавит в цене 0,8-3,9% и будет оценен от 542 900 до 598 900 рублей. Городская версия в зависимости от модификации станет дороже на 1,45-1,7%.