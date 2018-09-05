УАЗ выпустит «большой» грузовик УАЗ «Профи»‍

Российская компания намерена выпустить конкурента «Газели» с четырехметровым кузовом, а для этого им пришлось растянуть колесную базу «Профи» на 65 см.

Ранее сообщалось, что удлинить базу «Профи» невозможно по ряду технических причин, но исходя из зарегистрированных документов специалистам ульяновского завода это все-таки удалось сделать.

Известно, что новая версия грузовика будет доступна длиной от 6 900 до 7 100 мм в зависимости от версии. Сейчас УАЗ «Профи» предлагается в модификациях с длиной 5 940 и 5 990 мм.

Также в документе указано, что масса удлиненного грузовика выросла на 300 кг. Когда состоится премьера новой модели пока не сообщается, но с уверенностью можно сказать, что удлиненный «Профи» заинтересует предпринимателей и позволит нарастить продажи модели.