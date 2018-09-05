Российская компания намерена выпустить конкурента «Газели» с четырехметровым кузовом, а для этого им пришлось растянуть колесную базу «Профи» на 65 см.
УАЗ выпустит «большой» грузовик УАЗ «Профи»
05.09.2018 21:29
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Ранее сообщалось, что удлинить базу «Профи» невозможно по ряду технических причин, но исходя из зарегистрированных документов специалистам ульяновского завода это все-таки удалось сделать.
Известно, что новая версия грузовика будет доступна длиной от 6 900 до 7 100 мм в зависимости от версии. Сейчас УАЗ «Профи» предлагается в модификациях с длиной 5 940 и 5 990 мм.
Также в документе указано, что масса удлиненного грузовика выросла на 300 кг. Когда состоится премьера новой модели пока не сообщается, но с уверенностью можно сказать, что удлиненный «Профи» заинтересует предпринимателей и позволит нарастить продажи модели.
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