Кроссовер Chery Tiggo 7 без камуфляжа сфотографировали в Китае

На территории Китая в объективы камер попал обновленный кроссовер китайской компании Chery. Новинку удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа и судя по фото автомобиль выполнили в стилистике прошлогоднего концепта Model Young.

Как сообщают китайские СМИ, в моторной гамме кроссовера будет 1,5-литровый турбированный двигатель, который выдаст 147 или 152 лошадиных силы мощности.

Также предложат и двухлитровый агрегат с отдачей 122 л.с. Среди трансмиссией будет шестискоростная механика или робот, а вариатор предложат для более объёмного двигателя.

Предполагается, что презентация Chery Tiggo 7 состоится в ближайшее время.