Hyundai Creta в августе снова стал бестселлером марки на рынке России

Компания Hyundai сообщила о продажах своих авто за август, когда дилерам марки удалось реализовать 13 993 автомобиля, что на четыре процента больше. С начала года продажи Hyundai выросли на 20 процентов и составили 115 392 проданных автомобиля.

В прошлом месяце бестселлером марки снова стал кроссовер Hyundai Creta, который показал рост на 32% до 5 274 ед.

По предварительным данным, кроссовер в августе также остался и лидером по продажам среди кроссоверов.

Популярность Hyundai Solaris на российском рынке стала сокращаться, ведь в прошлом месяце компания продала 4 814 седанов, что на треть ниже, чем в 2017 году.

При этом кроссовер Hyundai Tucson разошелся тиражом в количестве 1920 штук, что на 252% больше.

Hyundai Sonata был продан в количестве 664 единиц, а этот результат назвали лучшим в этом году. Также россияне в августе приобрели 570 Santa Fe и 215 H-1.