Компания Hyundai сообщила о продажах своих авто за август, когда дилерам марки удалось реализовать 13 993 автомобиля, что на четыре процента больше. С начала года продажи Hyundai выросли на 20 процентов и составили 115 392 проданных автомобиля.
Hyundai Creta в августе снова стал бестселлером марки на рынке России
05.09.2018 14:28
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В прошлом месяце бестселлером марки снова стал кроссовер Hyundai Creta, который показал рост на 32% до 5 274 ед.
По предварительным данным, кроссовер в августе также остался и лидером по продажам среди кроссоверов.
Популярность Hyundai Solaris на российском рынке стала сокращаться, ведь в прошлом месяце компания продала 4 814 седанов, что на треть ниже, чем в 2017 году.
При этом кроссовер Hyundai Tucson разошелся тиражом в количестве 1920 штук, что на 252% больше.
Hyundai Sonata был продан в количестве 664 единиц, а этот результат назвали лучшим в этом году. Также россияне в августе приобрели 570 Santa Fe и 215 H-1.
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