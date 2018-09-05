В РФ стартовало производство обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander

На российском предприятии компании Mitsubishi в Калуге стартовала серийная сборка обновленного кроссовера Outlander, которые появится в продаже до конца сентября.

Сегодня в пресс-службе компании сообщили, что запустили в Калуге серийное производство Outlander, а также отметили, что цены и комплектации будут объявлены 12 сентября.

Напомним, что обновленный внедорожник был представлен в начале осени на автосалоне в Женеве. Автомобиль получил изменения во внешности и салоне, при этом в моторной гамме изменений не произошло.

Более подробно об обновлённом Mitsubishi Outlander портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.