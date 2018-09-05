Toyota отзовет более миллиона автомобилей из-за риска возгорания

Отзывными стали автомобили Prius и C-HR, проданные по всему миру, о чем сообщает The Wall Street Journal.

Компания Toyota обнаружила в своих автомобилях вероятность возгорания из-за электрической системы, при сборке которой выявили дефекты.

Проблемы обнаружили в моделях Prius и C-HR, которые сошли с конвейера в период с 2016 по 2018 год.

В общей сложности на сервис для ремонта части электрической системы будет отправлено более миллиона автомобилей.

Только на территории США находится почти 200 тысяч отзывных авто.