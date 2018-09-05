Отзывными стали автомобили Prius и C-HR, проданные по всему миру, о чем сообщает The Wall Street Journal.
Toyota отзовет более миллиона автомобилей из-за риска возгорания
05.09.2018 13:01
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Компания Toyota обнаружила в своих автомобилях вероятность возгорания из-за электрической системы, при сборке которой выявили дефекты.
Проблемы обнаружили в моделях Prius и C-HR, которые сошли с конвейера в период с 2016 по 2018 год.
В общей сложности на сервис для ремонта части электрической системы будет отправлено более миллиона автомобилей.
Только на территории США находится почти 200 тысяч отзывных авто.
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