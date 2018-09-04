Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» получит новый цвет

В следующем году обновленный российский внедорожник выпустят в синем цвете. Оттенок модели будет совпадать с тем, что применялся в «футбольной» спецверсии, которая была представлена перед открытием чемпионата по футболу.

УАЗ «Патриот» получит новый цвет кузова, об чем сообщил в официальной группе «ВКонтакте» — Ульяновский автомобильный завод.

На данный момент дилерский центры предлагают внедорожник в темно-сером, черном, коричневом, темно-зеленом, белом, а также оранжевом, коричнево-сером и серебристом цвете.

В обновленной версии автомобиля будет более мощный мотор и перенастроенная система ESP, которая обеспечит устойчивость автомобилю даже в крутых поворотах. Ранее в УАЗ назвали сроки презентации обновленного УАЗ «Патриот»‍. Также «УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с новым двигателем.



