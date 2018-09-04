Роскошный кроссовер DS 3 Crossback дебютирует на следующей неделе

Через неделю состоится презентация нового премиального кроссовера от DS, который в будущем приедет в Россию. В компании назвали дату показа новый модели, название которой не называют, но с уверенностью можно сказать, что французский производитель намерен представить DS 3 Crossback. Показ новинки состоится 13 сентября.

Согласно эскизам DS 3 Crossback будет выполнен в одном стиле с DS 7 Crossback, а вот салон нового кроссовера будет совершенно иной.

В нем над центральной консолью будет установлен экран мультимедийной системы, а ниже него отчетливо видны блоки управления климатом и дефлекторы обдува в форме ромба.

В основе компактного кроссовера DS 3 Crossback будет платформа CMP, на которой в дальнейшем создадут модели от Peugeot, Citroen и Opel.

Известно, что DS 3 Crossback на рынке будет конкурировать с Audi Q2 и Mini Countryman. Также ранее сообщалось, что новый французский кроссовер получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор и 1,5-литровый турбодизель.

Также ожидается выпуск и электрической версии «паркетника». По неофициальным данным электрокроссовер сможет на одном заряде проехать до 450 км.