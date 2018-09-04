Ford в 2020 году выпустит доступный электрический кроссовер

Американский автопроизводитель в 2020 году намерен запустить в продажу новый кроссовер, который будет оснащен полностью электрической силовой установкой.

Новинкой станет электрокар, который окажется одним из самых дешевых в своем сегменте.

Как сообщили представители компании, электрокроссовер планируют разработать с дизайном от Ford Mustang, а его запас хода на одной подзарядке должен составить 480 км.

Еще в салоне электромобиля анонсировали наличие больших сенсорных дисплеев. Больше подробностей о модели не сообщается.