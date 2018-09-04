Американский автопроизводитель в 2020 году намерен запустить в продажу новый кроссовер, который будет оснащен полностью электрической силовой установкой.
Ford в 2020 году выпустит доступный электрический кроссовер
04.09.2018 17:52
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Новинкой станет электрокар, который окажется одним из самых дешевых в своем сегменте.
Как сообщили представители компании, электрокроссовер планируют разработать с дизайном от Ford Mustang, а его запас хода на одной подзарядке должен составить 480 км.
Еще в салоне электромобиля анонсировали наличие больших сенсорных дисплеев. Больше подробностей о модели не сообщается.
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