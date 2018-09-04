Volvo в России увеличила свои продажи в августе на 19,9%

На российском рынке в прошлом месяце дилеры марки Volvo реализовали 686 автомобилей, что на 19,9% больше, о чем сообщили в пресс-службе компании.

За период с начала года компании удалось продать на рынке 4,3 тыс. своих автомобилей, что превышает прошлогодний результат на 2,4%.

Самой востребованной моделью шведского бренда является XC60, который с начала года был продан в количестве 1,7 тыс. единиц.

На втором месте ХС90 с результатом 1.1 тыс. экземпляров. По сути на оба этих автомобиля и приходится основной объём продаж.