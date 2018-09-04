Компания Seat продолжает активно проводить тизерную кампанию нового кроссовера Seat Tarraco, премьера которого будет проходить 18 сентября в Испании.
Seat показал новый кроссовер Seat Tarraco на тизерном видео
04.09.2018 17:29
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Сегодня автопроизводитель опубликовал тизерное видео, в котором и был продемонстрирован автомобиль, правда в камуфляжной пленке.
Вместе с видео представители компании сообщили, что новинка будет полноприиводной, а среди его возможностей станет преодоление препятствий с углом наклона в 70 градусов, а также поперечными наклонами до 85 градусов.
Помимо этого в Seat Tarraco будет установлено немало современных опций, систем, функций и помощников водителю. Кроме этого, новая модель получит адаптивную подвеску.
В Сети рассекречен салон нового флагманского кроссовера Seat Tarraco
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