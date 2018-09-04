Продажи новых грузовиков Mercedes-Benz стартовали на рынке РФ

Немецкая компания предлагает в России крупнотоннажные грузовики, произведенные как в Набережных Челнах, так и на зарубежных заводах.

Магистральный тягач Actros доступен в большом количестве вариантах исполнения. В этой модели установлены самые современные системы, обеспечивающие мониторинг за машиной и системы, которые позволяют существенно снизить количество ДТП на дороге.

Новое поколение Mercedes-Benz Arocs предлагается в большом количестве модификаций: самосвал, бетоносмеситель, бортовая платформа и внедорожные версии.

Автопроизводитель для Actros предлагает 11 вариантов кабин, а для модели Arocs 14 видов кабин. Для грузовиков доступны такие опции и системы как удержание в полосе движения, система экстренного торможения и системы стабилизации движения.