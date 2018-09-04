Российский офис компании Mitsubishi опубликовал данные по продажам своих автомобилей по итогам августа 2018 года.
Продажи автомобилей Mitsubishi в РФ в августе выросли почти в 2 раза
В прошлом месяце дилерам марки удалось реализовать 3 408 новых автомобилей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С начала года компании в России удалось продать в 2,3 раза больше автомобилей. Объём продаж за период январь-август составил 27 050 проданных машин.
По-прежнему самым продаваемым автомобилем марки на рынке РФ остается кроссовер Outlander. Его продажи в прошлом месяце выросли на 54% и составили 1915 штук.
Pajero Sport стал вторым по объёму продаж с результатом 499 проданных экземпляров, что на 47% больше. Модель Eclipse Cross оказалась в тройке самых продаваемых моделей марки с показателем 387 реализованных штук.
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