Продажи автомобилей Mitsubishi в РФ в августе выросли почти в 2 раза

Российский офис компании Mitsubishi опубликовал данные по продажам своих автомобилей по итогам августа 2018 года.

В прошлом месяце дилерам марки удалось реализовать 3 408 новых автомобилей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года компании в России удалось продать в 2,3 раза больше автомобилей. Объём продаж за период январь-август составил 27 050 проданных машин.

По-прежнему самым продаваемым автомобилем марки на рынке РФ остается кроссовер Outlander. Его продажи в прошлом месяце выросли на 54% и составили 1915 штук.

Pajero Sport стал вторым по объёму продаж с результатом 499 проданных экземпляров, что на 47% больше. Модель Eclipse Cross оказалась в тройке самых продаваемых моделей марки с показателем 387 реализованных штук.