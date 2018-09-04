В РФ началось производство нового кроссовера Hyundai Santa Fe‍

Презентация кроссовера нового поколения состоялась в рамках Московского автосалона , а ранее компания на автомобиль получила ОТТС, благодаря которому уже тогда стали известны данные про моторную гамму.

Теперь производитель официально сообщил, что кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения начали выпускать на предприятии в РФ.

К серийному производству автомобиля уже четвертого поколения приступил калининградский завод «Автотор». Вместе с информацией о старте производства, компания сообщила о комплектациях модели, правда цены по-прежнему не объявлены.

Для россиян кроссовер Santa Fe следующего поколения будет доступен в шести комплектациях. Такие комплектации как Family, Lifestyle, Premier будут доступны с бензиновым 188-сильным двигателем объёмом 2,4 литра и шестискоростным «автоматом».

Кроссовер в комплектациях Lifestyle, Premier, High-Tech предложат уже с 2,2-литровым турбированным мотором.

Это дизельный двигатель, мощность которого составит 200 лошадиных силы, работая в паре с восьмискоростным автомат. Для всех комплектаций предусмотрен полный привод HTRAC. Santa Fe в России будут продавать в пяти- семиместной версиях.