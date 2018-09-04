Презентация кроссовера нового поколения состоялась в рамках Московского автосалона, а ранее компания на автомобиль получила ОТТС, благодаря которому уже тогда стали известны данные про моторную гамму.
В РФ началось производство нового кроссовера Hyundai Santa Fe
Теперь производитель официально сообщил, что кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения начали выпускать на предприятии в РФ.
К серийному производству автомобиля уже четвертого поколения приступил калининградский завод «Автотор». Вместе с информацией о старте производства, компания сообщила о комплектациях модели, правда цены по-прежнему не объявлены.
Для россиян кроссовер Santa Fe следующего поколения будет доступен в шести комплектациях. Такие комплектации как Family, Lifestyle, Premier будут доступны с бензиновым 188-сильным двигателем объёмом 2,4 литра и шестискоростным «автоматом».
Кроссовер в комплектациях Lifestyle, Premier, High-Tech предложат уже с 2,2-литровым турбированным мотором.
Это дизельный двигатель, мощность которого составит 200 лошадиных силы, работая в паре с восьмискоростным автомат. Для всех комплектаций предусмотрен полный привод HTRAC. Santa Fe в России будут продавать в пяти- семиместной версиях.