Skoda объявила о старте продаж линейки Skoda Hockey Edition‍

Для любителей хоккея из России чешский автопроизводитель подготовил специальную версию Hockey Edition, которую получили сразу несколько моделей марки.

Все эти автомобили будут отличаться наличием более расширенного списка оборудования, а также небольшими изменениями в экстерьере и интерьере.

Для россиян будет доступна спецверсия кроссовера Skoda Kodiaq, в которой в дополнении к обычному оборудованию модели будут светодиодные фонари, LED фары с омывателем, боковые зеркала с автозаттемнением, электропривод багажника и многое другое.

Hockey Edition для кроссовера в варианте Ambition оценили в 135 тысяч рублей. Немного дешевле исполнение Hockey Edition обойдется для автомобиля Skoda Octavia – 49,5 тыс. рублей.

В этом автомобиле помимо всего прочего станут доступны колесные диски из легких сплавов 6.5J x 16 Tunga, трехспицевый руль, климат-контроль, а также передние сидения с иной обивкой.

Также в линейке Hockey Edition будет и лифтбек Skoda Rapid, которому добавят колесные диски Clubber размером 16 дюймов, декоративные вставки, кожаный руль, задний парктроник, светодиодные фонари.

Стоимость лифтбека в «хоккейных» версиях будет на 48 000 и 51 000 рублей дороже, что зависит от выбранной комплектации. Все спецверсии можно заказать еще и с оттенком кузова с эффектом «металлик».