«АвтоВАЗ» на 9,4% в августе увеличил продажи автомобилей LADA

Пока в Ассоциации Европейского бизнеса подготавливают отчетные данные по продажам новых машин, автопроизводители начали публиковать собственные отчеты.

Сегодня 4 сентября российский производитель «АвтоВАЗ» опубликовал данные по продажам моделей LADA за прошлый месяц.

Согласно этим данным, популярность LADA в августе увеличилась еще на 9,4% и составили 28 683 шт. Положительная динамика продаж наблюдается и с начала года, когда было продано 227 956 авто LADA, что на 18,1% больше, чем за период январь-август 2017 года.

По-прежнему самой востребованной моделью «АвтоВАЗа» остается LADA Vesta. Рост популярности моделей семейства составил 27,1%, а объёмы продаж оказались на уровне 8 510 ед.

Лада Гранта остается второй по популярности с показателем 6 695 проданных экземпляров, что меньше на 21%. Отдельно отмечаются продажи универсалов и фургонов Ларгуса, которые выросли на 45,6 и 39,8% до 3 719 и 759 ед. соответственно.