Toyota представила универсал Toyota Corolla нового поколения

Японский автопроизводитель представил европейскую модификацию универсала Toyota Corolla нового поколения, премьерный показ которого состоится в следующем месяце на мотор-шоу в Париже.

Автомобиль нового поколения получил новое название — Corolla, тогда как ранее он носил название Auris. Напомним, что ранее в компании заявили о намерении переименовать Auris на всех рынках и теперь все они будут Corolla.

Впрочем, универсал нового поколения построили, что называется «с нуля», ведь для него использовали новую платформу TNGA.

Универсал отличается от предшественника еще и наличием передней подвески типа McPherson и задней многорычажной, к тому же в дорогих комплектациях предложат еще и адаптивную подвеску. Расстояние между осями у новой Toyota Corolla будет 2 700 мм.

За счет новой платформы автомобиль получил более объёмное багажное отделение. Объём багажника теперь составляет 598 литров, тогда как у предшественника этот показатель составил 507 литров.

Для универсала будет доступен один трёхцилиндровый 116-сильный ДВС и две гибридные установки, в составе которых 1,8 и 2,0-литровые бензиновые моторы мощностью 122 и 180 лошадиных сил.

От дизельных двигателей в этой модели Toyota решила отказаться. О старте продаж и ценах на универсал будет объявлено позднее.