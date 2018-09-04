Российские военные пересядут на внедорожные седаны Lada Vesta Cross

Новые отечественные кросс-седаны поставят российским военным, о чем сообщили российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Данную информацию подтвердили представители «АВТОВАЗа», но подробностей о поставках пока сообщать не стали.

По данным газеты «Известия», Lada Vesta Cross будет поставляться с некоторыми изменениями. В частности в автомобилях появится рация, спецсигналы, а их кузов будет выкрашен в темно-зеленый цвет. Сейчас спецавтобили Lada Vesta Cross проходят испытания.

Напомним, Lada Vesta Cross поступил в продажу в июле 2018 года. Сейчас вседорожная версия седана предлагается от 763 900 рублей, а самая дорогая версия модели обходится покупателю в 859 900 рублей.

Модель предлагается с уже знакомыми моторами, а это 1,6-литровый 106-сильный и 1,8-литровый 122-сильный ДВС. Трансмиссия для седана предлагается роботизированная и механическая.