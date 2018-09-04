Новый хэтчбек Skoda Rapid без камуфляжа показали на шпионских фото

В сеть попали первые изображения нового поколения Skoda Rapid, который в производство отправят в 2019 году.

Изображения чешской модели опубликовал зарубежный портал Auto Mania, который показал автомобиль в кузове хэтчбек. На европейском рынке он обозначается как Spaceback.

В основе нового Rapid будет лежать модульная платформа от Volkswagen, тогда как текущая генерация модели создана на тележке PQ26.

Современная архитектура MQB позволит на Skoda Rapid установить новые турбированные моторы, которые сейчас устанавливают на Volkswagen Polo.

Таким образом, новая чешская модель получит 1,5-литровый турбомотор мощностью от 125 до 150 л.с. в зависимости от модификации.

Стоит обратить внимание, что новая генерация Skoda Rapid получит стилистические решения, позаимствованные у концепта Vision RS, который будет представлен на автосалоне в Париже в октябре.