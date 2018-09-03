Инженеры McLaren восстановили 21-летний суперкар до состояния нового

McLaren Special Operations восстановила McLaren F1 GTR Longtail 1997 года выпуска. Эта модель получила специальный сертификат, который выдается классическим автомобилям марки McLaren.

Британское подразделение MSO запустило программу по сертификации классических автомобилей марки и первой моделью, которая получила соответствующий документ стал спорткар McLaren F1 GTR Longtail.

В сертификате указывают происхождение транспортного средства, его историю и оригинальность узлов.

Новая программа от McLaren Special Operations рассчитана на 92 автомобиля, среди которых гоночные и дорожные версии.

На восстановление McLaren F1 GTR Longtail специалисты потратили 18 месяцев. В машину устанавливали исключительно оригинальные детали, которые все время хранились на складе компании.