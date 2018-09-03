McLaren Special Operations восстановила McLaren F1 GTR Longtail 1997 года выпуска. Эта модель получила специальный сертификат, который выдается классическим автомобилям марки McLaren.
Инженеры McLaren восстановили 21-летний суперкар до состояния нового
03.09.2018 22:33
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Британское подразделение MSO запустило программу по сертификации классических автомобилей марки и первой моделью, которая получила соответствующий документ стал спорткар McLaren F1 GTR Longtail.
В сертификате указывают происхождение транспортного средства, его историю и оригинальность узлов.
Новая программа от McLaren Special Operations рассчитана на 92 автомобиля, среди которых гоночные и дорожные версии.
На восстановление McLaren F1 GTR Longtail специалисты потратили 18 месяцев. В машину устанавливали исключительно оригинальные детали, которые все время хранились на складе компании.
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