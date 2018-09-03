Спортивную версию нового поколения Kia Ceed показали на видео

Спортивная модификация нового поколения Kia Ceed тестируется на автобане в Германии, где она и попала в объективы камер фотошпионов.

Уже известно, что официальная презентация новинки будет проходить на автосалоне в Париже.

Пока спортивный Kia Ceed тестируют в камуфляжной пленке, но уже известно, что он будет отличаться от обычного автомобиля иными колесными дисками, спортивной выхлопной системой, иной оптикой, а также новыми бамперами.

Предполагается, что под капотом автомобиля располагается турбированный 1,6-литровый двигатель.

Его предполагаемая мощность составит 200 л.с., работая в паре с семискоростным роботом.