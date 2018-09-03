В гонке по прямой‍ сравнили пять переднеприводных хот-хэтчей

Авторитетное профилирующие издание Carwow на трек вывела пять «заряженных» хэтчбеков, среди которых самым слабым оказался Peugeot 308 GTi с 1,6-литровым турбомотор мощностью 272 л.с. при 330 Нм крутящего момента.

В соревнованиях приняли участи переднеприводные Peugeot 308 GTi, Seat Leon Cupra R, Renault Megane RS, Hyundai i30 N и Honda Civic Type R.

Последняя модель является самой мощной и быстрой, а отдача ее мотора составляет 320 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

С такой установкой Civic совершает разгон от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды. Стоит отметить, что на данной модели уже установили несколько рекордов на гоночных треках.

Конкурентом Civic Type R в заездах стал Renault Megane RS. У него отдача мотора составляет 280 л.с., но вот разгон до первой «сотни» Megane RS совершает за 5,2 секунды.