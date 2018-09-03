Mahindra представила новый минивэн Marazzo с дизайном Pininfarina

Новый минивэн показали в Индии, где было сказано, что новинку планируют отправлять на экспорт, правда список стран пока не раскрыли.

На индийском рынке минивэн Marazzo появится в продаже в следующем году. Разработкой автомобиля занималось североамериканское подразделение компании, а дизайн создавался совместно с итальянской студией Pininfarina.

Последняя, как известно, принадлежит Mahindra. Новый Marazzo имеет следующие габариты: 4 585/1866/1774 мм, размер колесной базы – 2 760 мм.

На старте продаж в моторной гамме минивэна будет только один двигатель с четырьмя цилиндрами и объёмом 1,5 литра.

Этот дизель выдаст 123 лошадиных силы мощности при 300 Нм, работая в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссий и системой переднего привода.

Позднее будет доступен и бензиновый агрегат, только о нем в компании умолчали. Стоимость минивэна Mahindra Marazzo будет варьироваться от 999 000 до 1 390 000 рупий или от 958 тыс. до 1,33 миллиона рублей.