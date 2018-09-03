Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых в Китае кроссоверов 

Основной для составления рейтинга ТОП-10 стали отчетные данные по продажам автомобилей за период с января по июль 2018 года.

За этот период на китайском рынке было реализовано 15,6 миллиона автомобилей, включая коммерческий транспорт.

Китайский кроссовер Haval H6 возглавил ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в Китае. Его объёмы продаж за семь месяцев года составили 244 695 штук, что хуже на 7,3%.

Бюджетная модель Baojun 510 оказалась на второй строчке с результатом 233 739 проданных единиц, что на 71,9% выше прошлогодних показателей.

В тройке лидеров по продажам в Китае расположился кроссовер Volkswagen Tiguan, популярность которого в этом году сократилась на пять процентов до 176 052 штук. Geely Boyue и GAC Trumpchi GS4 оказались в первой пятерке с показателями 158 501 и 149 873 ед., но если у первого наблюдается рост на 8.3%, то у второго продажи просели на 27.6%.

Во второй пятерке самых востребованных в Китае кроссоверов оказались: Roewe RX5 (134 664 ед., +13,9%), Buick Envision (128 988 ед., -3,0%), Nissan X-Trail (106 497 ед., +18,3%), Changan CS55 (98 910 ед., +1648,8%), Geely Emgrand GS (96 218 ед., +35,3%).